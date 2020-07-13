Эксперт рассказал о секретных функциях смартфона

Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» о «секретных» функциях смартфонов.

Дело в том, что многие пользователи не выходят за рамки привычного функционала, между тем в обновлениях операционных систем от Apple и Google часто появляются новые полезные функции. Люди о них просто не знают или не обращают внимание.

Например, производители заботятся об аппаратной части смартфона и устанавливают защиту от зарядки, если в порте оказались влага или грязь. Также пользователи могут посмотреть информацию об износе аккумулятора. Правда, на Android придётся вводить специальный код или устанавливать стороннее приложение.

Кроме того, износ аккумулятора у айфона можно сократить, если воспользоваться «оптимизированной зарядкой». В этом случае гаджет заряжается до 80%, а затем, к назначенному времени, до 100%. В итоге можно сократить время, при котором заряженный смартфон будет подключён к сети.

Эксперт рассказал, что в смартфонах есть полезные функции для работы с файлами. Например, на iOS в «родном» приложении «Файлы» есть встроенный сканер документов, у Android документы можно сканировать ​через Google Drive.

Обе системы имеют встроенные программы для работы с фото и видео, есть возможность записывать видео с экрана.

Также есть возможность для блокировки устройств, если они попадают в чужие руки.