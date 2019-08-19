Два человека погибли, дети пострадали в ДТП под Челябинском

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19 августа под Челябинском случилось серьезное ДТП с летальным исходом. Авария произошла на юге региона примерно в 08:45.

Наа 35-м километре автодороги Троицк — Степное друг в друга влетели ВАЗ-2106 и внедорожник Suzuki Grand Vitara. В результате удара иномарка перевернулась, а 70-летний водитель российского седана и 67-летняя этой машины получили смертельные травмы и скончались на месте ДТП. Кроме того, в Жигулях в момент аварии были 9-летняя и 14-летняя девочки. Они оказались травмированными и были срочно доставлены в больницу.

О состоянии 42-летнего водителя японского внедорожника пока что не сообщается. По факту автокатастрофы ведется проверка, сообщается 74.ру.

Фото: Управление ГИБДД Челябинской области