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Дрейфующий на куске пенопласта кореец найден в Приморье

Российские моряки спасли в приморских водах корейца. Мужчина дрейфовал на куске пенопласта, сообщает otvprim.ru.

Экипаж судна «Курильское озеро» (приписано к порту Петропавловск-Камчатский), отправился в плавание ранним утром из Тимофеевки Ольгинского района в Приморском крае. Спустя некоторое время моряки увидели в воде человека, плывущего на куске пенопласта. Россияне скинули потерпевшему два спасательных круга и подняли из воды на борт судна. Выяснилось, что спасенный человек – гражданин Кореи.

Сперва российские моряки отогрели найденного человека, а затем рассказали о происшествии сотрудникам береговой охраны, после чего корейца забрали. Согласно предварительным данным, чуть не утонувший мужчина – моряк с одной из шхун, которые зашли в Ольгинский район Приморья не так давно.

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