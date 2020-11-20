Пятница, 20 ноября, 2020
-1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираЭкономика

Банк «Открытие»: каждый третий россиянин начал копить деньги во время пандемии

7info7

79% россиян за время пандемии поняли, что им необходима финансовая подушка безопасности. При этом 34% непосредственно начали копить в разгар коронакризиса, а 15% стали инвесторами. Самыми доходными инструментами, по мнению россиян, являются банковские вклады и недвижимость. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Практически во всех российских регионах более трех четвертей (79% в среднем по России) респондентов уверены, что нужно иметь личную финансовую подушку безопасности. Наиболее популярна такая точка зрения у москвичей и жителей Приволжского федерального округа — по 82%, наименее — у жителей Южного федерального округа (71%).

34% россиян начали копить деньги во время пандемии. Больше всего таких респондентов в Дальневосточном (38%) и Приволжском (37%) федеральных округах. Меньше всего в Южном федеральном округе (29%). Еще 35% опрошенных пока не копили, но пандемия заставила их задуматься об этом (наибольшая доля в Сибири- 43%). Лишь 7% твердо заявили, что никогда не копили денег и не собираются этого делать.

15% респондентов заявили, что стали на пандемии инвесторами. Тут предсказуемо лидирует московский регион (22%), тогда как Южном федеральном округе эта доля вдвое ниже (11%).

У 35% опрошенных, из тех, кто откладывает деньги, есть конкретная цель накоплений (наибольшая доля таких целеустремленных россиян в Южном Федеральном округе — 44%, наименьшая в Сибири — 27%). На «черный день» откладывают деньги 29% россиян: больше всего — в Москве и Московской области (39%), меньше всего — на Северо-Западе (23%) и Северном Кавказе (24%). На обычные бытовые нужды тратят накопления 23% россиян (реже всего в Московском регионе — 17%, чаще всего дальневосточники- 29%).

7% опрошенных заявили, что тратят накопления на инвестиции, причем эта доля достаточно ровно распределена во всех российских макрорегионах. 4% вообще не намерены тратить накопленные деньги, поскольку хотят оставить их детям (в том числе 9% на Северном Кавказе, но лишь 1% в Южном федеральном округе и 2% на Дальнем Востоке).

Самым доходным инструментом для накоплений и инвестиций (открытый вопрос, можно было давать больше одного ответа), по мнению россиян, сейчас являются вложения в недвижимость. Так полагают 43% опрошенных: наиболее популярна такая точка зрения в Южном и приволжском федеральных округах (по 48%), наименее популярна в Москве (32%) и на Урале (33%).

30% россиян считают лучшим средством накопления классический банковский депозит, который по факту с большим запасом остается самым популярным у наших сограждан инструментом сбережения денег. Самая высокая доля поклонников банковских вкладов – в Московском регионе (41%), самая низкая — в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах (по 27%).

25% россиян предпочитают конвертировать сбережения в иностранную валюту (в том числе 38% жителей Северо-Запада и лишь 13% на Дальнем Востоке). А 24% ставят на инвестиции в рынок ценных бумаг, покупку акций и облигаций: здесь в лидерах неожиданно оказался Дальний Восток- 32%).

17% считают лучшим способом распорядиться накоплениями инвестиции в собственный бизнес (в том числе 21% в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округах и только 9% на Урале и Дальнем Востоке).

Откладывать наличные и хранить их дома предпочли 19% опрошенных: наиболее популярен этот способ накоплений на Дальнем Востоке (25%), наименее — в Сибири (15%) и Московском регионе (16%).

6% россиян готовы инвестировать сбережения в криптовалюту, в частности, в биткоин. При этом главные крипто-скептики живут в Москве (2%), а главные крипто-оптимисты на Дальнем Востоке (13%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 09-17 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлено ещё 114 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
Всего с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 заразились 12 тыс 886 жителей. Показатель заболеваемости на 100 тыс населения – 1136,19.
Узнать больше

Спектакль «Любовники» стал третьим в фестивальном марафоне «Свидания на Театральной»

Культура
В Рязани продолжается пятый международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В третий день на сцене Рязанского театра драмы должны были...
Узнать больше

Коммунальные службы продолжают бороться с гололёдом

Администрация
В Рязани коммунальщики продолжают бороться с последствиями непогоды. Из-за выпавших в минусовую температуру осадков улицы города покрылись ледяной коркой.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Стали известны подробности пожара в доме Барковых в Касимове

Новости Рязани
Пожар в здании произошёл в ночь на пятницу, 20 ноября. Огонь быстро распространился, в результате возникла угроза стоящим рядом домам. В них живут 10 человек, в том числе 5 детей.
Узнать больше

В Рязани состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН

Новости КВН
В пятницу, 27 ноября, в Рязани состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Полуфинальные игры пройдут в Рязанском дворце молодёжи.
Узнать больше

Генеральный директор Серебрянского цементного завода скончался от коронавируса

Новости Рязани
9 декабря Казакову должно было исполниться 50 лет. Серебрянским цементным заводом в Михайловском районе Рязанской области он руководил с весны 2015 года.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 советских фильмов о студентах

Акценты
17 ноября отмечается Международный день студентов. Его трагическая история уходит корнями в 1939 год. А мы в этот день предлагаем вам вспомнить...
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+