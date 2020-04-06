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Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за COVID-19

Исполнитель хита PPAP — PIKOTARO

Японский певец PIKOTARO (Казухито Косака) переделал свой хит PPAP из-за нашествия COVID-19. Новый вариант песни комик разместил на своей странице в видеохостинге YouTube.

Первая вариация хита называлась Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка»). В этом году Пикотаро заменил название на Pray-for-People-And-Peace («Молитесь за людей и мир»).

Новый вариант песни исполнитель посвятил профилактике поразившего весь мир заболевания. В своей композиции певец призывает мыть руки.

– У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть, мыть, мыть, – поет японец.

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