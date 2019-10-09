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Аномальная жара привела к лесным пожарам в Сибири

Аномально жаркая погода в Сибири привела к лесным пожарам. Огонь охватил лесные массивы Томской области, республики Тыва и Алтайского и Забайкальского края.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» в Томской области борьба с огнём идёт уже трое суток. Распространению огня способствует сухая тёплая погода.

Пойма реки Кеть – одно из самых обширных мест, захваченных огнем. Площадь возгорания составляет 99 га. Работа пожарных служб осложняется труднодоступным расположением источника огня. Для локализации пожара подключена малая авиация.

В октябре воздух на территории таких сибирских городов как Омск, Новосибирск и другие местами прогрелся до +20 градусов, что является рекордным температурным показателем.

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