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Актриса Анна Ардова восхитилась «силиконовыми» женщинами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

Российская актриса театра, кино и телевидения Анна Ардова восхитилась «силиконовыми» женщинами, которые умеют брать от жизни все. Об этом и о своих новых ролях она рассказала в интервью «Известиям» в преддверии собственного юбилея и нового театрального сезона.

Артистка добавила, что всё-таки эти женщины «бедненькие», потому что им всё время приходится «этим губам и грудям соответствовать», и посетовала, что так и не научилась требовать дорогих подарков от мужчин.

На вопрос о театральной карьере Ардова ответила, что в ней «произошёл какой-то кошмар и ужас». По словам актрисы, репетиции спектакля «Вишнёвый сад» в театре Маяковского, где она должна была сыграть роль Фаины Раневской, перенесли на сентябрь.

Ардова призналась, что гордится своими телевизионными работами, и сообщила, что никогда не халтурила на телевидении.

– Очень люблю комедию, поэтому всегда всё делала с большой любовью. Какая разница, какой формат? Даже если это скетч-шоу, играть юмор сложно, — сказала она.

Недавно актриса снялась в фильме «Трудности выживания» Евгения Торреса, где сыграла одну из второстепенных ролей. Несмотря на небольшое присутствие в картине, Ардова отнеслась к съёмкам очень ответственно, отметив их чрезвычайную важность для режиссера – «Трудности выживания» стали дебютом Торреса в полнометражном кино.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Мне нравятся «силиконовые» женщины»

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