Актеру «Сверхъестественного» подарили культовый автомобиль

Актер «Сверхъестественного» Дженсен Эклз, который играет Дина Винчестера, попросил после завершения съемок забрать себе сувенир на память. Он попросил у руководства сериала отдать ему Chevrolet Impala, сообщает «МИР 24».

По словам актера, он мечтал об этом автомобиле с первого дня съемок и давно просил отдать ему культовую машину. Руководство сериала постоянно отказывало Эклзу, но в итоге сдалось и разрешило актеру забрать Impala 1967 года.

А вот Джаред Падалеки, играющий Сэма Винчестера, признался, что уже успел унести со съемок множество сувениров, ведь за реквизитом на площадке никто не следит.