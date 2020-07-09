Четверг, 9 июля, 2020
19.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

106 ударов: Садист из Камышина убивал жену два часа

Алексей Агеев

Мужчина два часа убивал супругу в квартире на территории Волгоградской области. 26-летняя девушка стала жертвой собственного мужа в Камышинском районе.

Во время проведения расследования криминалисты установили, что садист нанес по телу жертвы 106 ударов. Повреждения оказались фатальными, не оставив 26-летней девушке шанса на выживание.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в материалах которого сказано, что инцидент произошел в марте 2020 года. Мужчина решил расправиться со своей женой из-за ревности. Он был пьян и накинулся на потерпевшую, желая побить.

После избиения и издевательств мужчина отправился спать. Когда проснулся, увидел, что возлюбленная уже мертва. Затем вызвал скорую помощь.

Криминалисты во время расследования выяснили, что смерть девушки наступила после получения травмы грудной клетки, а также переломов ребер, разрыва легкого, печени, кишечника.

Свою вину в убийстве садист признал. Дело будут рассматривать в суде 24 июля. Погибшая не дожила до 27 лет один день. Без матери остался маленький ребенок, сообщает v1.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Предыдущая статьяРязанцы пожаловались Елене Сорокиной на нецелевое использование земельного участка
Следующая статьяПреступники похитили мужчину в Екатеринбурге

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцы пожаловались Елене Сорокиной на нецелевое использование земельного участка

Администрация
Рязанцы пожаловались главе администрации города Елене Сорокиной на нецелевое использование земельного участка в центре города. Речь шла о территории на ул. Свободы,...
Узнать больше

Клиника «Альфа-стоматология» делится материальной помощью, полученной от государства

Новости Рязани
10 июля Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. А это значит,...
Узнать больше

В рязанской ОКБ впервые в России провели операцию на желудке и сосудах одновременно

Новости медицины
Сейчас пациент рязанских хирургов улыбается и ждет выписки. Но еще месяц назад его жизнь была под угрозой. Мужчину мучили боли в ноге, появился некроз пальца.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Клиника «Альфа-стоматология» делится материальной помощью, полученной от государства

Новости Рязани
10 июля Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. А это значит,...
Узнать больше

В рязанской ОКБ впервые в России провели операцию на желудке и сосудах одновременно

Новости медицины
Сейчас пациент рязанских хирургов улыбается и ждет выписки. Но еще месяц назад его жизнь была под угрозой. Мужчину мучили боли в ноге, появился некроз пальца.
Узнать больше

Финальный этап конкурса «Авиадартс-2020» завершился под Рязанью

Новости Рязани
На полигоне в селе Дубровичи под Рязанью состоялся финал конкурса «Авиадартс-2020». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В финале...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+