106 ударов: Садист из Камышина убивал жену два часа

Мужчина два часа убивал супругу в квартире на территории Волгоградской области. 26-летняя девушка стала жертвой собственного мужа в Камышинском районе.

Во время проведения расследования криминалисты установили, что садист нанес по телу жертвы 106 ударов. Повреждения оказались фатальными, не оставив 26-летней девушке шанса на выживание.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в материалах которого сказано, что инцидент произошел в марте 2020 года. Мужчина решил расправиться со своей женой из-за ревности. Он был пьян и накинулся на потерпевшую, желая побить.

После избиения и издевательств мужчина отправился спать. Когда проснулся, увидел, что возлюбленная уже мертва. Затем вызвал скорую помощь.

Криминалисты во время расследования выяснили, что смерть девушки наступила после получения травмы грудной клетки, а также переломов ребер, разрыва легкого, печени, кишечника.

Свою вину в убийстве садист признал. Дело будут рассматривать в суде 24 июля. Погибшая не дожила до 27 лет один день. Без матери остался маленький ребенок, сообщает v1.