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ВТБ: максимальные ставки по депозитам достигнут 11%

7info

Внеочередное повышение ключевой ставки Центральным банком РФ стимулирует игроков рынка сбережений вновь увеличить доходность по вкладам для своих клиентов. Наиболее привлекательными будут условия на короткие сроки: в ближайшее время ставки по ним достигнут 11% годовых и более. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Банк России на внеочередном заседании резко увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 пп. Решение регулятора является логичной реакцией на текущую ситуацию в экономике и позволит снизить влияние проинфляционных факторов.

В ближайшее время основные игроки на рынке сберегательных продуктов  примут однозначное решение – банки повысят ставки, причем весьма значительно. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по «коротким» продуктам – по вкладам на сроках до полугода они достигнут 11% годовых. Также возможно увеличение доходности по долгосрочным депозитам, что будет для клиентов хорошей возможностью зафиксировать высокую ставку на длительный срок.

ВТБ одним из первых изменит ставки по своим сберегательным продуктам. В частности, банк пересмотрит ставку для новых клиентов по накопительным счетам и увеличит максимальную доходность по вкладам для клиентов, которые переведут свою пенсию в ВТБ.

ВТБ — один из лидеров российского рынка сбережений. С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.

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