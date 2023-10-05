Вступившим в брак до 35 лет россиянам предложили выплачивать по 10 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей предложили выплачивать гражданам РФ, которые вступили в брак до 35 лет. Соответствующий проект закона 5 октября разместили в электронной базе Госдумы РФ.

Авторы инициативы — представители фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Борис Чернышов. Согласно их предложению, выплату можно получить в течение года с момента вступления в брак. Оформлять её предлагают в местных органах соцзащиты. При этом выплата не будет учитываться в структуре доходов семьи при предоставлении других мер господдержки.

Как пишет «Парламентская газета», правительство РФ в своём отзыве не поддержало инициативу. Причины в следующем: назначение выплат без учёта уровня дохода семьи не соответствует адресной государственной политике соцподдержки, а наделение органов соцзащиты функцией проведения выплаты противоречит закону.