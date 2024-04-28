Воскресенье, 28 апреля, 2024

Звезда «Папиных дочек» вернулся к съёмкам после серьёзной травмы

Автор: 7info

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Фото: kinopoisk.ru

Актёр Михаил Казаков, восстанавливающийся после серьёзной травмы, рассказал Teleprogramma.pro о работе в сериале «Папины дочки. Новые». По словам артиста, съемки имеют для него целебный эффект.

В 2020 году Казаков, выбирая хороший ракурс для фотосъёмки, упал с высоты 12 метров. После этого ему пришлось буквально заново учиться ходить. Сейчас Михаил шутит, что его ногу теперь можно сдавать на металл.

По словам актёра, когда он вошёл в кадр, Полежайкин внезапно появился сам по себе. Несмотря на то, что Казаков не снимался много лет, былые навыки не забылись, сработали автоматически.

— Все вышло так, что мое тело забыло про инвалидность. Вот такая целебная сила «Папиных дочек. Новых», — цитирует собеседника Teleprogramma.pro.

Михаил рассказал, что продолжает общаться с коллегами по «Папиным дочкам» Лизой Арзамасовой и Дарьей Мельниковой. У артистов есть общие чаты, в которых они поздравляют друг друга с днём рождения.

Новых «папиных дочек» артист называет большими профессионалами, отмечая, что они рождены для этой работы.

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