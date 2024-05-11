В Рязани 11 мая горела баня

В Рязани 11 мая случился пожар в бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Возгорание произошло на улице Боголюбова примерно в в 3.38.

Огонь распространился на площадь 32 кв. м. на вызов выезжало 5 машин и 18 человек.