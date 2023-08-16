Волгоградцы жалуются на эпидемию вонючей воды

Жители Волгоградской области пожаловались, что они столкнулись с эпидемией вонючей воды с привкусом тины, пишет V1.RU.

На схожую проблему уже несколько недель жалуются люди, проживающие в Волгограде. Теперь вонючая жидкость из кранов жителей Среднеахтубинского района.

«Что происходит с водой из-под крана?» — возмутился местный житель.

В «Концессии водоснабжения» признали, что показатели воды действительно ухудшились. При этом ситуация улучшится с наступлением холодов. Там пояснили, что аномальная жара привела к цветению воды в Волгоградском водохранилище и Волге.

В организации уверяют, что вода безопасна для употребления в пищу и использования в бытовых нуждах. Для этих целей специалисты увеличили периодичность промывки фильтров.