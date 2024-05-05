Праздничную пасхальную службу посетил губернатор Рязанской области Павел Малков

В Рязанском кремле в кафедральном Христорождественском соборе в ночь с 4 на 5 мая состоялось пасхальное богослужение. Информацию об этом опубликовали в группе «Рязанская епархия Русской Православной Церкви».

Праздничную службу возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. После чина освящения артоса владыка обратился к прихожанам с наставлениями.

Богослужение посетил губернатор области Павел Малков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Дорогие рязанцы, поздравляю со светлым праздником Христова Воскресения! От всей души желаю добра, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Христос Воскресе! — написал губернатор.