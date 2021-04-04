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Воскресенье, 4 апреля, 2021
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Владимирцев предупредили о неприятном погодном сюрпризе

Никита Брыкин

Синоптики сообщили, что во Владимире ожидается резкое ухудшение погоды, пишет портал «Pro Город».

По прогнозам специалистом, в середине следующей недели в городе пойдет дождь, а также снег с дождем. Кроме того, в четверг и пятницу будет сильный ветер: до 20-23 метра в секунду.

При этом днем в понедельник, вторник, четверг и пятницу воздух прогреется до семи градусов выше нуля, ночью же температура может опуститься до четырех градусов холода.

Метеорологи отметили, что в среду и в выходные будет тепло: десять градусов выше нуля.

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