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Среда, 19 апреля, 2023
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В Захарове построят станцию водоподготовки

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Изображение от wirestock на Freepik

В Захарове построят станцию водоподготовки. Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области выделило средства району на проведение этих работ по поручению губернатора Павла Малкова.

Администрация муниципалитета уже готовит конкурсную документацию для определения подрядчика и старта работ. Кроме того, в ближайшее время министерство объявит ещё один отбор, чтобы Захарово смогло получить средства на остальные станции водоподготовки. Это позволит решить проблемы с водоснабжением жителей села.

Кроме того, до конца года в посёлке Павелец Скопинского района построят водозаборный узел, что также улучшит ситуацию с водоснабжением в муниципалитете. Проработать этот вопрос ранее поручал глава региона.

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