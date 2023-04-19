В Захарове построят станцию водоподготовки. Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области выделило средства району на проведение этих работ по поручению губернатора Павла Малкова.

Администрация муниципалитета уже готовит конкурсную документацию для определения подрядчика и старта работ. Кроме того, в ближайшее время министерство объявит ещё один отбор, чтобы Захарово смогло получить средства на остальные станции водоподготовки. Это позволит решить проблемы с водоснабжением жителей села.

Кроме того, до конца года в посёлке Павелец Скопинского района построят водозаборный узел, что также улучшит ситуацию с водоснабжением в муниципалитете. Проработать этот вопрос ранее поручал глава региона.