В Ульяновска женщина изуродовала лицо коллеге на корпоративе

Чердаклинский районный суд вынес приговор жительнице Ульяновска, которая напала на коллегу на корпоративе, пишет «Ульяновск онлайн».

Инцидент произошел 17 января прошлого года на одной из турбаз. Во время мероприятия женщины поссорились. По версии следствия, 34-летняя злоумышленница ударила коллегу стеклянным стаканом в лицо, который тут же разбился.

«Потерпевшая испытала сильную физическую боль, а повреждения на лице обезобразили ее», – подчеркнули в суде.

При этом нападавшая утверждала, что женщина оскорбляла ее, а затем несколько раз ударила. Тем не менее суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима.

Суд отсрочил реальное наказание, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Также женщина выплатит пострадавшей 600 000 рублей за моральный ущерб.