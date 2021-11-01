В Улан-Удэ покупатели ворвались в ТЦ, где охранники требовали QR-коды

Жители Улан-Удэ в Бурятии «взяли штурмом» ТЦ «Galaxy», в котором охранники требовали от посетителей маски и QR-коды. Об этом сообщает Telegram-канал «СибирьМедиа».

Инцидент удалось запечатлеть одному из очевидцев. На кадрах видно, как охранник отказывается пропускать людей без соответствующих документов. Тогда они начинают кричать на сотрудника, а после отталкивают мужчину и пробираются внутрь.

Одна из посетительниц отметила, что «QR-код» — это не русское слово. Также в видео слышны одобрительные выкрики «Правильно, правильно» в адрес прорвавшихся жителей.

Уточняется, что по факту нарушения общественного порядка и санитарного режима в полиции проводят проверку.