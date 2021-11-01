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Вторник, 2 ноября, 2021
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В Улан-Удэ покупатели ворвались в ТЦ, где охранники требовали QR-коды

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / t.me/sibirmedia

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Жители Улан-Удэ в Бурятии «взяли штурмом» ТЦ «Galaxy», в котором охранники требовали от посетителей маски и QR-коды. Об этом сообщает Telegram-канал «СибирьМедиа». 

Инцидент удалось запечатлеть одному из очевидцев. На кадрах видно, как охранник отказывается пропускать людей без соответствующих документов. Тогда они начинают кричать на сотрудника, а после отталкивают мужчину и пробираются внутрь. 

Одна из посетительниц отметила, что «QR-код» — это не русское слово. Также в видео слышны одобрительные выкрики «Правильно, правильно» в адрес прорвавшихся жителей. 

Уточняется, что по факту нарушения общественного порядка и санитарного режима в полиции проводят проверку. 

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