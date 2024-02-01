В УФСИН России по Рязанской области подвели итоги деятельности за 2023 год

Заседание прошло под председательством заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Рустама Степаненко и начальника УФСИН России по Рязанской области полковника внутренней службы Александра Комкова.

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители правоохранительных органов Рязанской области, представители прокуратуры, руководство общественных организаций, начальники исправительных учреждений УФСИН России по Рязанской области и личный состав Аппарата Управления.

С основным докладом об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона в 2023 году выступил начальник УФСИН России по Рязанской области Александр Комков. Он отметил, что в подведомственных учреждениях обеспечена стабильная оперативная обстановка, организована целенаправленная работа по поддержанию правопорядка, созданы достойные условия для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В течение 2023 года предотвращено 46 попыток доставки на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов. Благодаря информации оперативных подразделений УФСИН, из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотических средств.

Во всех исправительных учреждениях УФСИН России по Рязанской области налажено промышленное производство. Основными направлениями деятельности являются: пошив изделий, металлообработка, деревообработка, изготовление мебели. Заключены контракты на поставку производимой продукции как с муниципальными, так и с коммерческими предприятиями.

Общий объем промышленного производства в ценовом эквиваленте за прошлый год составил более 370 миллионов рублей, что на 24% превышает показатель предыдущего года. В бюджеты разных уровней перечислено налогов на общую сумму более 390 миллионов рублей, что на 67 миллионов больше, чем в 2022 году. В бюджет Рязанской области от деятельности, приносящей доход, перечислен 21 миллион рублей, что на пять миллионов больше показателя 2022 года.

— Если затронуть аспект расширения производственного сектора, то в 2023 году была увеличена номенклатура работ и поставки в интересах промышленности региона, а также для нужд СВО, — отметил главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов.

В настоящее время на территории Рязанской области созданы и введены в эксплуатацию исправительный центр и три изолированных участка, функционирующих как исправительные центры. Уровень привлечения осужденных к принудительным работам к труду составил 100%.

В октябре прошлого года в Касимовском районе на базе крупного фермерского хозяйства «Дмитриево» открыт участок исправительного центра на 150 мест. Осужденные трудоустроены на объектах фермерского хозяйства.

По направлениям деятельности УФСИН России по Рязанской области прослеживается положительная динамика. Создано 852 места для размещения осужденных к принудительным работам, выполнены показатели по привлечению осужденных к труду, — отметил заместитель директора ФСИН России Рустам Степаненко. — Тенденция гуманизации наказания — очень важный вопрос, поскольку полученные осужденными навыки и знания позволят им после освобождения без труда найти свое место обществе. Все это будет способствовать повышению уровня общественной безопасности в регионе.

Руководители учреждений, отделов, служб УФСИН России по Рязанской области выступили с отчетами о работе, проделанной за год.

Также в ходе коллегии состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников ведомственными и правительственными наградами, сообщает пресс-служба ведомства.