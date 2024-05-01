В ТРЦ «М5 Молл» в мае пройдет четыре детских праздника

Майская афиша детских праздников «М5 Молл» – это четыре приключения для команды юных героев. Маленьких гостей центра ждут увлекательные путешествия и интересные встречи с необычными персонажами, мастер-классы и креативная вечеринка.

1 мая для маленьких гостей «М5 Молл» – большое «Дино–приключение», участники которого встретятся с динозавриком и помогут подготовить подарок для его друга. Завершится праздник увлекательным бумажным шоу.

Начало в 14:30, Место проведения:атриум у магазина «Котофей». Вход СВОБОДНЫЙ. Возрастное ограничение: 0+.

4 мая– детский интерактивный праздник «Шоколадная фабрика». Перед детьми будет стоять важная задача – убедить Вилли Вонка не закрывать шоколадную фабрику и не лишать мир самых вкусных угощений. Гости пройдутся по фабричным цехам с шоколадными пазлами, взрывными пончиками, ледяным мороженым. А с творческого занятия гости унесут с собой яркую конфету, которую раскрасят сами. Финалом «шоколадного» дня станет дискотека с разноцветными ленточками.

Начало в 14:30, Место проведения: атриум у магазина «Котофей». Вход СВОБОДНЫЙ. Возрастное ограничение: 0+.

11 мая гости детского шоу пройдут несколько увлекательных челленджей от блоггера-миллионника Влада Бумаги (Влада А4). А на мастер-классе участники создадут модные слаймы по секретному рецепту Влада. Завершится детская суббота научными опытами на познавательном химическом шоу.

Начало в 14:30, Место проведения: атриум у магазина «Котофей». Вход СВОБОДНЫЙ. Возрастное ограничение: 0+.

18 мая юных гостей приглашают в необычную экскурсию – пройтись «По индейским тропам». Ребята станут гостями индейского племени и познакомятся с его бытом, узнают, что такое лассо и как быстро и бесшумно передвигаться по веревочному мосту. А с творческого занятия дети заберут с собой настоящие индейские амулеты, созданные собственными руками.

Начало в 14:30, Место проведения: атриум у магазина «Котофей». Вход СВОБОДНЫЙ. Возрастное ограничение: 0+.

Также в майской афише «М5 Молл»:

9 мая – праздничный концерт и полевая кухня (14:00);

18 мая – фестивали «Кухня Рязанского края» (12:00) и «Автозвук» (парковка «М5 Молл», 10:00-22:00);

25 мая – анимэ-пати Nekonoharu (15:00-20:00).

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» https://vk.com/m5mall и Telegram https://t.me/m5mallrzn

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД». ИНН: 9909235800.

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