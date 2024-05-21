Вторник, 21 мая, 2024

Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде роллов

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от KamranAydinov на Freepik

Популярное блюдо японской кухни — роллы — давно стало привычным для многих. Разнообразие начинок и привлекательный внешний вид делают их настоящим гастрономическим соблазном. Но так ли они безобидны, как кажутся?

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова пролила свет на эту тему, рассказав корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о пользе и возможном вреде роллов.

Рыба в составе роллов:

Вяленая, сырая или слабосоленая: богата белками, витамином D, жирными кислотами Омега-3, фосфором, йодом, магнием и другими микронутриентами.

Способствует: укреплению костной ткани, стенок кровеносных сосудов, улучшению кровотока, выведению холестерина.

Листы нори:

Богаты: кальцием, фосфором, натрием, йодом, железом, витаминами A, E и C.

Маринованный имбирь:

Помогает: разделить вкусы, улучшить работу пищеварительной системы, обладает антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Соевый соус:

Восстанавливает: водно-солевой баланс.

Васаби:

Обладает: противовоспалительным и противораковым действием.

Но не стоит забывать и о возможных негативных последствиях:

Диабет: из-за содержания сахара и рисового уксуса в роллах.

Набор лишнего веса: из-за большого количества риса.

Аллергия: при индивидуальной непереносимости ингредиентов.

Избыток йода: может привести к проблемам со здоровьем.

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