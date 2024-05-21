Популярное блюдо японской кухни — роллы — давно стало привычным для многих. Разнообразие начинок и привлекательный внешний вид делают их настоящим гастрономическим соблазном. Но так ли они безобидны, как кажутся?
Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова пролила свет на эту тему, рассказав корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о пользе и возможном вреде роллов.
Рыба в составе роллов:
Вяленая, сырая или слабосоленая: богата белками, витамином D, жирными кислотами Омега-3, фосфором, йодом, магнием и другими микронутриентами.
Способствует: укреплению костной ткани, стенок кровеносных сосудов, улучшению кровотока, выведению холестерина.
Листы нори:
Богаты: кальцием, фосфором, натрием, йодом, железом, витаминами A, E и C.
Маринованный имбирь:
Помогает: разделить вкусы, улучшить работу пищеварительной системы, обладает антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Соевый соус:
Восстанавливает: водно-солевой баланс.
Васаби:
Обладает: противовоспалительным и противораковым действием.
Но не стоит забывать и о возможных негативных последствиях:
Диабет: из-за содержания сахара и рисового уксуса в роллах.
Набор лишнего веса: из-за большого количества риса.
Аллергия: при индивидуальной непереносимости ингредиентов.
Избыток йода: может привести к проблемам со здоровьем.