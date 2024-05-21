Вторник, 21 мая, 2024

В Рязани стартовал Всероссийский фестиваль «Есенинская весна»

Автор: 7info

Опубликовано

21 мая в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина стартовал 20-й юбилейный Всероссийский фестиваль научного и литературно-художественного творчества «Есенинская весна».

В 2024 году в традиционном творческом форуме участвуют студенты вузов, образовательных организаций среднего профессионального образования, ученики старших классов средних школ из России и зарубежных государств. В организационный комитет фестиваля поступило более 270 заявок. 

Участники представляют более 60 образовательных организаций всех восьми федеральных округов РФ, новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская область). Участвуют представители и зарубежных государств, таких как Китайская Народная Республика, Государство Палестина, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Республика Казахстан. Конкурсанты отправляли научные и творческие работы заранее.

Фестиваль проводится по 8 направлениям. В составе жюри — более 30 экспертов. Они оценят работы участников и опубликуют результаты до 31 мая 2024 года.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Шацком районе сбили лося

Двухлетняя девочка умерла после нападения дворовой собаки

Стали известны подробности пожара на улице Новоселов

Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде роллов

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Рязани

Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО

На улице Новосёлов в Рязани горит квартира в многоэтажке

Опубликовано видео с места гибели 5-летней девочки на пожаре в Рязани

Массовая драка со стрельбой произошла на юге Москвы

На пожаре на улице Чернышевского погибла пятилетняя девочка

В районах Рязанской области модернизируют инфраструктуру питьевого водоснабжения

Рязанских нефтяников наградили Почетными знаками губернатора Рязанской области

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Шацком районе сбили лося

Новости Рязани
Мужчина после столкновения получил травмы.

Двухлетняя девочка умерла после нападения дворовой собаки

Новости мира
Вечером 20 мая на территории личного хозяйства находившаяся на привязи домашняя собака напала на девочку в возрасте 2 лет 10 месяцев, когда ребёнок подошёл к ней.

Стали известны подробности пожара на улице Новоселов

Новости Рязани
На пожаре эвакуировали 6 человек, а также спасли мужчину.

Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде роллов

Новости мира
Разнообразие начинок и привлекательный внешний вид делают их настоящим гастрономическим соблазном. Но так ли они безобидны, как кажутся?

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Рязани

Новости Рязани
Авария произошла вечером 21 мая.