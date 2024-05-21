В Рязани стартовал Всероссийский фестиваль «Есенинская весна»

21 мая в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина стартовал 20-й юбилейный Всероссийский фестиваль научного и литературно-художественного творчества «Есенинская весна».

В 2024 году в традиционном творческом форуме участвуют студенты вузов, образовательных организаций среднего профессионального образования, ученики старших классов средних школ из России и зарубежных государств. В организационный комитет фестиваля поступило более 270 заявок.

Участники представляют более 60 образовательных организаций всех восьми федеральных округов РФ, новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская область). Участвуют представители и зарубежных государств, таких как Китайская Народная Республика, Государство Палестина, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Республика Казахстан. Конкурсанты отправляли научные и творческие работы заранее.

Фестиваль проводится по 8 направлениям. В составе жюри — более 30 экспертов. Они оценят работы участников и опубликуют результаты до 31 мая 2024 года.