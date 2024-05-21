Вторник, 21 мая, 2024

Двухлетняя девочка умерла после нападения дворовой собаки

Автор: 7info

Опубликовано

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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Башкирии после нападения дворовой собаки скончалась 2-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Трагедия произошла в Бакалинском районе. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вечером 20 мая на территории личного хозяйства находившаяся на привязи домашняя собака напала на девочку в возрасте 2 лет 10 месяцев, когда ребёнок подошёл к ней. Собаку отогнала женщина, прибежавшая на крики дочери.

Девочка получила тяжёлые травмы от которых скончалась в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается.

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