Двухлетняя девочка умерла после нападения дворовой собаки

В Башкирии после нападения дворовой собаки скончалась 2-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Трагедия произошла в Бакалинском районе. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вечером 20 мая на территории личного хозяйства находившаяся на привязи домашняя собака напала на девочку в возрасте 2 лет 10 месяцев, когда ребёнок подошёл к ней. Собаку отогнала женщина, прибежавшая на крики дочери.

Девочка получила тяжёлые травмы от которых скончалась в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается.