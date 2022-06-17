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Пятница, 17 июня, 2022

В Тюменской области мужчина жестоко убил друга из-за кошки

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В Тюменской области мужчина жестоко убил друга из-за кошки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Тобольска, которого обвиняют в убийстве друга, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел 17 апреля. По версии следствия, обвиняемый пригласил в гости 46-летнего друга. Приятели распивали спиртные напитки. Хозяину не понравилось то, как гость обращался с его кошкой.

При этом потерпевший игнорировал его просьбы оставить животное в покое. В итоге злоумышленник схватил нож и нанес другу три удара в область грудной клетки. Мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу

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