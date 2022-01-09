В Татарстане сын расчленил мать и разбросал останки тела в лесу

Правоохранители разбираются в смерти пожилой жительницы города Чистополя в Татарстане.

Информация о трагедии появилась в группе «Типичный Чистополь» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 6 января на улице Академика Королева. По предварительной версии, 38-летний Сергей Любимов жестоко расправился с собственной матерью.

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Он расчленил тело, сложил останки в пакет и раскидал в ближайшем лесу. Останки женщины нашли дети. Соседи не отвергают версию, что в преступлении замешана сожительница убийцы.