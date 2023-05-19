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В Спасске будет работать мобильный пункт для желающих служить по контракту

7info
Фото: vk.com/spasskiiraion

В воскресенье, 21 мая, с 15:00 до 18:30 около автовокзала в городе Спасск-Рязанский будет работать мобильный пункт для граждан, желающих заключить контракт для прохождения военной службы. Об этом сообщила администрация Спасского района Рязанской области.

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