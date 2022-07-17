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В Сочи мужчина избил гитариста из-за длинных волос

В Лазаревском районе Сочи произошел конфликт с участием двух мужчин из-за внешнего вида одного из них, пишет КП.

Сообщается, что 22-летний гитарист приехал со своей девушкой из Краснодара. Молодые люди шли на пляж, однако к ним прицепился 30-летний приезжий. Ему не понравились длинные волосы парня. Началась словесная перепалка, в ходе которой музыкант скинул полотенце с плеч и встал в боевую позу.

Злоумышленник несколько раз ударил парня кулаком в лицо, и тот упал на землю. После этого агрессор стал «учить жизни» потерпевшего.

«Веди себя, как мужчина! Слышишь? Веди себя, как мужчина», – высказался он.

Юноша получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Мужчина задержан и находится в полицейском участке.

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