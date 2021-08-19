В Рязанской области за пять лет отремонтируют 35 муниципальных домов культуры

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За пять лет в Рязанской области отремонтируют 35 домов культуры. Об этом заявил Николай Любимов во время рабочей поездки в Спасский район в четверг, 19 августа.

Губернатор Рязанской области ознакомился с результатами благоустройства площади Победы в Спасске-Рязанском. В прошлом году на объекте провели работы стоимостью свыше 2 794 000 рублей по программе местных инициатив.

Николай Любимов посетил и территорию Дома культуры в селе Панино. Там заасфальтировали подъезд к ДК, установили оборудование для детской игровой и спортивной площадок, вазоны. На это было направлено около 2 млн рублей.

Губернатор рассказал, что в этом году еще четыре школы Спасского района получат современную компьютерную технику и оборудование на общую сумму 6,8 млн рублей.

Жители пожаловались Николаю Любимову на нехватку контейнеров для сбора мусора и ТКО. Глава региона пояснил, что эта тема находится на особом контроле.

— Со всеми муниципалитетами проработан график приобретения контейнеров для районов Рязанской области. В соответствии с ним уже в этом году для Спасского района будет закуплено порядка 40 контейнеров, — заключил губернатор.

Глава региона также пообещал, что в селе Петровичи в 2022 году появится ФАП.