В Рязанской области за пять лет отремонтируют 35 муниципальных домов культуры

За пять лет в Рязанской области отремонтируют 35 домов культуры. Об этом заявил Николай Любимов во время рабочей поездки в Спасский район в четверг, 19 августа.
Губернатор Рязанской области ознакомился с результатами благоустройства площади Победы в Спасске-Рязанском. В прошлом году на объекте провели работы стоимостью свыше 2 794 000 рублей по программе местных инициатив.
Николай Любимов посетил и территорию Дома культуры в селе Панино. Там заасфальтировали подъезд к ДК, установили оборудование для детской игровой и спортивной площадок, вазоны. На это было направлено около 2 млн рублей.
Губернатор рассказал, что в этом году еще четыре школы Спасского района получат современную компьютерную технику и оборудование на общую сумму 6,8 млн рублей.
Жители пожаловались Николаю Любимову на нехватку контейнеров для сбора мусора и ТКО. Глава региона пояснил, что эта тема находится на особом контроле.
Глава региона также пообещал, что в селе Петровичи в 2022 году появится ФАП.