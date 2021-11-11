2 C
Рязань
Четверг, 11 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани поймали 17-летнего закладчика с крупной партией наркотиков

Александр Ильин
Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который подозревается в сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета. 

Как выяснили правоохранители, молодой человек в октябре этого года вместе с соучастниками оборудовал в Рязани “закладки” с наркотиками. Подростка поймали сотрудники УМВД. 

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ продолжается.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель попался в Рязани с наркотиками в салоне.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,815ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать