В Рязани поймали 17-летнего закладчика с крупной партией наркотиков

СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который подозревается в сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Как выяснили правоохранители, молодой человек в октябре этого года вместе с соучастниками оборудовал в Рязани “закладки” с наркотиками. Подростка поймали сотрудники УМВД.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ продолжается.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель попался в Рязани с наркотиками в салоне.