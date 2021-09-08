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Среда, 8 сентября, 2021
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Пьяный водитель попался в Рязани с наркотиками в салоне

7info
Пьяный водитель попался в Рязани с наркотиками в салоне

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Рязани задержали на подъезде к Острову злоумышленника с наркотиком. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью автопатруль заметил машину, которая неуверенно двигалась по дороге. Автомобиль установили, выяснилось, что 30-летний водитель нетрезв.

Полицейские предположили, что рязанец приехал на Остров, чтобы забрать наркотик из закладки. На место вызвали оперативников, которые обнаружили в салоне самодельный контейнер с пластилинообразным веществом. Эксперты выяснили, что внутри находится 2 грамма синтетического наркотического средства.

На водителя составили протокол за нетрезвую езду, завели уголовное дело за незаконную транспортировку наркотиков.

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