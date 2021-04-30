В Рязань прибыл «Поезд Победы»

В пятницу, 30 апреля, в Рязань прибыл передвижной музей «Поезд Победы». В нашем городе состав сделал первую остановку.
Необычный музей остановился на вокзале «Рязань-2». Состав встретил и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что для города большая честь — первыми принимать такой музей.
«Поезд Победы» — первая в мире инсталляция в вагоне движущегося поезда. Уникальный музей поражает не только своей масштабностью, но и необычным наполнением.
Каждый из 12-ти вагонов — отдельная история Великой Отечественной войны. Все начинается с обычного поезда, в котором едут простые люди. Там и старики, и дети, и целые семьи. Все занимаются своим делом, радуются жизни и веселятся. Следующий вагон — грустные и сосредоточенные солдаты, которые отправляются на защиту своей Родины.
Далее все идет друг за другом — военные в окопах, пытки, концлагеря, госпитали и, наконец, День Победы. Каждая инсталляция сопровождается определенным звуком и даже запахом: в окопах бесконечная стрельба и взрывы, а в госпитале стоит запах медикаментов.
Организаторы отмечают, что все карты и книги сохранились с тех времен. Главная фишка поезда — музей не за стеклом. Рядом с экспонатами можно не просто посидеть, но еще и аккуратно полистать книги и изучить карты.
Выставка будет работать для всех рязанцев с 10:00 до 19:00. Для посещения необходимо предварительно записаться на официальном сайте проекта.