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Пятница, 30 апреля, 2021
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В Рязань прибыл «Поезд Победы»

Елена Лобанова
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В пятницу, 30 апреля, в Рязань прибыл передвижной музей «Поезд Победы». В нашем городе состав сделал первую остановку. 

Необычный музей остановился на вокзале «Рязань-2». Состав встретил и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что для города большая честь — первыми принимать такой музей.

— Жители нашего региона мужественно сражались и защищали за свою страну. Проект «Поезд Победы» посвящен великому подвигу нашего народа. Очень почетно, что первую свою остановку он сделал у нас. Такого большинство из нас еще не видели. Данный проект не оставит равнодушными никого, — подчеркнул Николай Любимов.

«Поезд Победы» — первая в мире инсталляция в вагоне движущегося поезда. Уникальный музей поражает не только своей масштабностью, но и необычным наполнением. 

Каждый из 12-ти вагонов — отдельная история Великой Отечественной войны. Все начинается с обычного поезда, в котором едут простые люди. Там и старики, и дети, и целые семьи. Все занимаются своим делом, радуются жизни и веселятся. Следующий вагон — грустные и сосредоточенные солдаты, которые отправляются на защиту своей Родины. 

Далее все идет друг за другом — военные в окопах, пытки, концлагеря, госпитали и, наконец, День Победы. Каждая инсталляция сопровождается определенным звуком и даже запахом: в окопах бесконечная стрельба и взрывы, а в госпитале стоит запах медикаментов. 

Организаторы отмечают, что все карты и книги сохранились с тех времен. Главная фишка поезда — музей не за стеклом. Рядом с экспонатами можно не просто посидеть, но еще и аккуратно полистать книги и изучить карты.

Выставка будет работать для всех рязанцев с 10:00 до 19:00. Для посещения необходимо предварительно записаться на официальном сайте проекта.

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