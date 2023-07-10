В России ограничат возможность сдавать на права после езды в нетрезвом состоянии

Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, пойманные за ездой в нетрезвом виде, временно не смогут получить водительское удостоверение.

Данную информацию сообщает «Lenta.ru». В законе отмечается, что граждане, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения будут временно лишены возможности сдавать экзамены на права. Мера касается и тех водителей, в отношении которых был составлен протокол о езде в нетрезвом виде.

В таких случаях водители не смогут получить новое удостоверение в течение года после назначения административного наказания за езду в пьяном виде.