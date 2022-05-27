В Рязанской области запретили разбрасывать цветы и монеты перед входом в ЗАГС

В Рязанской области запретили разбрасывать лепестки, крупы, цветы и монеты перед входом в ЗАГС во время бракосочетания. Новые правила для проведения свадеб опубликованы на сайте правительства региона в пятницу, 26 мая.

Согласно регламенту, молодожёнам и гостям нельзя проносить в ЗАГС крупногабаритные предметы, находиться в верхней одежде, пить алкоголь и курить, громко разговаривать, перемещаться по залу во время торжественной церемонии, переставлять мебель и предметы интерьера.

Кроме того, молодожёны обязаны быть в ЗАГСе за 15 минут до начала церемонии бракосочетания. Время регистрации выбирает сама пара.

На свадьбе может быть любое количество гостей, в зависимости от размера зала. Разрешено съёмка фото и видео.