В Рязанской области отметили 128-летие со дня рождения Сергея Есенина

30 сентября в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялся Всероссийский есенинский праздник поэзии «На земле, мне близкой и любимой…», посвященный 128-летию со дня рождения поэта.

Для гостей праздника работала «Константиновская ярмарка», на которой были представлены михайловское кружево, кадомский вениз, скопинская керамика, шиловская лоза и другие изделия народных промыслов Рязанской области. На площадках музея-заповедника прошли мастер-классы, спектакли и концерты.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику Сергея Есенина. На малой поэтической площадке прошла творческая дуэль. Актеры музейного этнографического театра «Звонница» реконструировали моменты совместных выступлений Сергея Есенина и Владимира Маяковского, в Каретном дворе была представлена выставка, посвященная поэтам.

В рамках праздника состоялся концерт актера российского театра и кино Антона Шагина и Национального академического оркестра народных инструментов России им. Николая Осипова, сообщает региональной правительство.