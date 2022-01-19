В Рязанской области началась Неделя памяти жертв Холокоста

В Рязанской области в рамках Недели памяти жертв Холокоста проходят мероприятия в онлайн и офлайн формате. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Неделя памяти» – цикл мемориальных и образовательных мероприятий в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила узников концлагеря «Аушвиц» (Освенцим).

В рамках «Недели памяти» Рязанская областная детская библиотека провела ряд мероприятий для учащихся школ №36 и №40. В них приняли участие более 160 школьников. Час памяти «Холокост – преступление против человечества» посвятили беседе об истории такого явления, как холокост.

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История Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и жестоких военных преступлений рассматривалась через призму документальных съемок, мемуаров, через зафиксированные на пленке воспоминания свидетелей военных действий.

На мероприятии «Дневник Анны Франк: час памяти жертв Холокоста» прозвучали отрывки из дневника еврейской девочки, были показаны фрагменты подготовленной библиотекой медиапрезентации. В завершение память безвинно погибших почтили минутой молчания.

В числе запланированных акций, в которых примут участие представители общественных организаций, учреждений культуры и образования – онлайн-беседа «Холокост. Трагедия народа», час памяти «Помнить… Не забывать!».