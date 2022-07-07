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Татьяна Проводина

В Рязани задержана подозреваемая в краже денег у пенсионерки

Изображение Klaus Hausmann с сайта Pixabay

Полицейские задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерки.

По статье о краже женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности рассказали в управлении МВД по Рязанской области.

В полицию обратилась жительница села Ижеславль и сообщила, что у неё из дома исчезли 40 тысяч рублей, которые хранились в сумке. 84-летняя пенсионерка отметила, что никуда не отлучалась.

Пропажу денег жительница Рязанской области заметила после визита к ней незнакомки. Женщина зашла в квартиру, попросив стакан воды. Пенсионерка вышла на кухню и принесла ей стакан воды. Гостья выпила её, поблагодарила и ушла. Этого времени незнакомке хватило для хищения денег.

По описаниям местных жителей полицейские нашли автомобиль, на котором передвигалась злоумышленница, а затем и её саму. Преступницей оказалась 40-летняя жительница Михайловского района.

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