В Рязани установят мемориальную доску академику Курышеву

Решение об установке мемориальной доски основателю и бессменному руководителю Станции наблюдений искусственных спутников Земли Астрономического совета Академии наук СССР, Почетному академику Академии космонавтики, доктору технических наук, профессору Василию Ивановичу Курышеву принято на заседании Рязанской городской Думы.

В целях приобретения на условиях льготного лизинга восьми автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», депутаты согласовали Управлению Рязанского троллейбуса заключение договора финансовой аренды. Предполагается, что новые автобусы будут ходить по маршруту № 7.

Также на заседании РГД депутаты одобрили Программу приватизации муниципального имущества на 2024 год. Представленная программа содержит муниципальный объект нежилого фонда, невостребованный муниципальными предприятиями, учреждениями и в качестве объекта аренды.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о передачи в аренду Фонду «Творческое достояние» помещения на улице Солнечная и передаче в безвозмездное пользование помещений Рязанскому областному музыкальному театру, Музею истории молодежного движения и Управлению Федеральной налоговой службы.

Также одобрено совершение сделки муниципальному предприятию «Управление капитального строительства города Рязани» по заключению договора предоставления независимой банковской гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту на оказание услуг по проведению строительного контроля по благоустройству Лыбедского бульвара.