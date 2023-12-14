Четверг, 14 декабря, 2023
На главнуюОрганы властиГордума

В Рязани установят мемориальную доску академику Курышеву

7info
spot_img

Решение об установке мемориальной доски основателю и бессменному руководителю Станции наблюдений искусственных спутников Земли Астрономического совета Академии наук СССР, Почетному академику Академии космонавтики, доктору технических наук, профессору Василию Ивановичу Курышеву принято на заседании Рязанской городской Думы.

В целях приобретения на условиях льготного лизинга восьми автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», депутаты согласовали Управлению Рязанского троллейбуса заключение договора финансовой аренды. Предполагается, что новые автобусы будут ходить по маршруту № 7.

Также на заседании РГД депутаты одобрили Программу приватизации муниципального имущества на 2024 год. Представленная программа содержит муниципальный объект нежилого фонда, невостребованный муниципальными предприятиями, учреждениями и в качестве объекта аренды.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о передачи в аренду Фонду «Творческое достояние» помещения на улице Солнечная и передаче в безвозмездное пользование помещений Рязанскому областному музыкальному театру, Музею истории молодежного движения и Управлению Федеральной налоговой службы.

Также одобрено совершение сделки муниципальному предприятию «Управление капитального строительства города Рязани» по заключению договора предоставления независимой банковской гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту на оказание услуг по проведению строительного контроля по благоустройству Лыбедского бульвара.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах