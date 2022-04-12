В Рязани пройдёт региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С. С. Козырева»

16–17 апреля 2022 года на ледовой арене «Айсберг» пройдет межрегиональный турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+» «Кубок памяти С. С. Козырева». Организаторами соревнований являются министерство физической культуры и спорта Рязанской области, региональная Федерация хоккея, ГАУ РО «СШ «Айсберг».

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Турнир, посвященный памяти известного тренера и хоккеиста Сергея Козырева, проводится уже во второй раз. В 2022 году в нем примут участие 4 команды — «Автомобилист» (г. Рязань), ЛХК «Дядьково» (Рязанский район), «Бордер» (Рязань), «Триумф» (Тверь). Гости являются участниками Отборочного Этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезонов 2013–2014 гг., 2014–2015 гг., 2015–2016 гг., В сезоне 2013–2014 гг., 2015–2016 гг., команда представляла Тверскую область в финальном турнире III и IV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

Открытие турнира состоится 16 апреля в 11.30, церемония награждения — 17 апреля в 16.00.

Расписание матчей:

1 тур:

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16 апреля, 9.50 — «Триумф» — «Бордер»

16 апреля 11.45 — ЛХК «Дядьково» — «Автомобилист»

2 тур:

16 апреля, 13.20 — «Бордер» — «Автомобилист»

16 апреля, 14,55 — «Триумф» — ЛХК «Дядьково»

3 тур:

17 апреля, 9.45 — ЛХК «Дядьково» — «Автомобилист»

17 апреля, 11.20 — «Автомобилист» — «Триумф»

17 апреля, 12.55 — матч за 3 место

17 апреля, 14.30 — Финал плей-офф.