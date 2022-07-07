В Рязани планируют отметить 40-летие атомной подлодки К-44

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В сентябре 2022 года исполнится 40 лет с момента принятия в состав Военно-морского флота атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-44. В 1998 году был подписан договор о шефстве Рязанской области над атомоходом К-44, который получил название «Рязань». С предложением провести памятные мероприятия, посвященные этому событию, к главе муниципального образования обратился капитан II ранга ВМФ Геннадий Калюжный. Он рассказал об истории подводной лодки, взаимоотношениях экипажа с нашим городом и представил собранные им материалы и фотографии.

Также Татьяна Панфилова в режиме видеоконференции обсудила вопрос организации юбилейных торжеств с командиром экипажа К-44 «Рязань» Игорем Ежовым. Игорь Валентинович поддержал предложение об организации выставки, посвященной 40-летию подводной лодки.

Кроме того, к главе муниципального образования обратился рязанец Игорь Пронин. Он рассказал о проекте благоустройства жилого квартала № 61 в границах улиц Есенина, Радищева, Введенской, Ленина. По инициативе жителей разработана концепция благоустройства этой территории в рамках единого проекта. Специалисты структурных подразделений администрации пояснили, что для реализации необходимо подготовить проектно-сметную документацию, решить юридические вопросы и определиться с финансированием работ.

Во время обсуждения отметили, что комплексное благоустройство дворовых территорий в границах квартала — перспективное решение насущной проблемы города. Варианты будут прорабатываться вместе с администрацией города.