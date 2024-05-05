Воскресенье, 5 мая, 2024

Епископ назвал обязательные пасхальные традиции, кроме куличей и яиц

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Как отметил епископ Луховицкий, наместник Высоко-Петровского монастыря Евфимий, празднование Пасхи — это не только выпечка куличей и покраска яиц. В первую очередь этот день должен быть наполнен духовностью и молитвой.

По словам епископа, в этот праздник важно соблюдать духовное измерение, которое неотделимо от молитвы и богослужения, включая пост, пусть и нестрогий.

Пасха — это прежде всего церковный и духовный праздник, и нельзя сводить его празднование только к приготовлению еды. Хотя мы все любим собираться за хорошим столом, но чтобы эта трапеза была по-настоящему радостной, необходимо, чтобы в её основе была духовная составляющая, заявил священник News.ru.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Полковник сделал заявление о французских войсках на Украине

Астролог Глоба назвал главную опасность предстоящего новолуния

Легендарная провидица Ванга оставила «пасхальное» пророчество на 2024 год

В Рязани ребенок бросал игрушки с 15 этажа, после чего соседи вызвали спасателей

В Рязани ушел из жизни кандидат технических наук Михаил Никифоров

За сутки в Рязанской области произошло шесть пожаров

В Рязани произошла авария на перекрестке улиц Гоголя и Полетаева

В Рязани в воскресенье прошел град

В Рязанском перинатальном центре в апреле родилось больше мальчиков, чем девочек

В ночь на 6 мая в Рязанской области похолодает до -6 градусов

Прошлая ночь в Касимовском районе была самой холодной во всем регионе

Певица Максим празднует Пасху в Рязанской области

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Полковник сделал заявление о французских войсках на Украине

Новости мира
По словам полковника, у него есть две новости: хорошая и плохая.

Астролог Глоба назвал главную опасность предстоящего новолуния

Новости мира
Активизируются в этот период не самые приятные личности.

Легендарная провидица Ванга оставила «пасхальное» пророчество на 2024 год

Новости мира
Обнародовано одно из предсказания бабы Ванги, которое касается событий этого года, которые, возможно, будут связаны с наступившей Пасхой.

В Рязани ребенок бросал игрушки с 15 этажа, после чего соседи вызвали спасателей

Новости Рязани
Это произошло в воскресенье, 5 мая, примерно в 15:30.

В Рязани ушел из жизни кандидат технических наук Михаил Никифоров

Новости Рязани
Ему было 77 лет.