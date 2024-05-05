Епископ назвал обязательные пасхальные традиции, кроме куличей и яиц

Как отметил епископ Луховицкий, наместник Высоко-Петровского монастыря Евфимий, празднование Пасхи — это не только выпечка куличей и покраска яиц. В первую очередь этот день должен быть наполнен духовностью и молитвой.

По словам епископа, в этот праздник важно соблюдать духовное измерение, которое неотделимо от молитвы и богослужения, включая пост, пусть и нестрогий.

Пасха — это прежде всего церковный и духовный праздник, и нельзя сводить его празднование только к приготовлению еды. Хотя мы все любим собираться за хорошим столом, но чтобы эта трапеза была по-настоящему радостной, необходимо, чтобы в её основе была духовная составляющая, заявил священник News.ru.