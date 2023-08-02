В Рязани пьяного подростка задержали за рулем машины

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, 17-летний водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Вызов в полицию поступил вечером 1 августа. Неравнодушные граждане сообщили, что на улице Нижне-Трубежная водитель управляет автомобилем, находясь в неадекватном состоянии.

Прибывшие на место сотрудники ППСП остановили «Субару», за рулем которой сидел 17-летний рязанец с признаками алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о привлечении подростка и его родителей к административной ответственности, а также выясняется, кто допустил, чтобы подросток сел за руль и выехал на улицу. За подобные действия предусмотрено наказание, уточняют в МВД.