— Привет, старина! Давно не виделись. Я за рулем. Ты что не узнаешь меня? — незнакомый голос из телефонной трубки излучал бодрость и радость.

— А кто говорит? Представьтесь, — недоумевал я, застигнутый этим звонком в магазине отделочных материалов.

— Угадай, кто к тебе может сейчас из Москвы ехать? Я, кстати, номер сменил. Запиши его себе, — сообщил загадочный собеседник.

— Андрюха, ты что ли? — предположил автор этих строк.

— Ну, конечно! У меня тут дела в Рязанской области. Я закончу их, и мы обязательно с тобой встретимся. Посидим, пообщаемся, — настраивал на позитив внезапно «прорезавшийся» друг.

— Ладно, звони, — закончил я этот странный разговор.

Петька влип

Незадолго до неожиданного звонка мы вместе с женой распекали Петьку — нашего общего столичного знакомого, который сегодня позвонил ей.

Обещал приехать, спустя два часа сообщил, что собирается заскочить в магазин, чтобы прикупить что-нибудь к столу, но потом внезапно вышел на связь, находясь где-то под Рыбным и совершенно расстроенным голосом поведал печальную историю.

Оказывается, парня остановили ГАИшники за пересечение двойной сплошной при обгоне, а это грозит лишением прав. Лихач просил выслать ему деньги на карточку, чтобы как-то решить вопрос с силовиками.

Моей второй половине такая просьба от давнего знакомого, достаточно успешного московского топ-менеджера, когда-то занимавшего завидно положение в рязанских силовых структурах, показалась подозрительной.

— Тут что-то не так. Извини, ничем помочь не могу, — твердо ответила она на настойчивые, но все-таки, как показалось супруге, наивные призывы о помощи.

Мы удивлялись, что Петька — водитель с большим стажем, далеко не бедный человек попал в передрягу и клянчит деньги у женщины, которую не видел несколько лет.

Ария волгоградского гостя

Создано с помощью ИИ

После странного звонка, который поступил мне от человека из Москвы, который очень хотел увидеться, я посмотрел активен ли «старый» Whatsapp Андрея, якобы сменившего номер.

Оказалось, в этот мессенджер он заходи 15 минут назад. Я быстро набрал давно знакомую комбинацию цифр и узнал, что мой старый друг своих контактов не менял, и ближе к Новому году собирается приехать в Рязань, но на 100% в этом не уверен.

Дальше я пробил через Интернет (достаточно набрать цифры в поисковике и добавить в запрос слова «кто звонил»), номер соскучившегося по мне «москвича» и оказалось, что он относится к Волгоградскому филиалу одного из крупных мобильных операторов.

На всякий случай, поинтересовался у жены с какого телефона звонили ей, и к нашему общему удивлению оказалось, что и мне, и ей предлагали встретиться «обладатели» одного и того же контакта только с разными именами.

Дальнейшие шаги псевдодруга мне уже были понятны. Ровно через два часа после первого звонка раздался второй и лже Андрюха рассказал, что планирует зайти в магазин.

Я решил не дожидаться третьего раунда переговоров, задал собеседнику несколько вопросов, на которые мог ответить только настоящий Андрей (отчество, марка машины, юношеское прозвище). Сев в лужу, мошенник выматерился и бросил трубку.

Вспоминая Экзюпери

Мораль этого короткой и правдивой истории проста: просьбы перечислить деньги человеку, кем бы он ни представлялся и каким бы ни был повод для этих уговоров, звучащие от обладателя незнакомого вам номера — это обман, подлая игра на чувствах и настоящее надувательство.

В том, что нужна помощь, нужно удостовериться набрав личный номер и получив 100% гарантию узнаваемости голоса и искренности намерений.

Если что-то подобное пишут в принадлежащем близкому вам человеку аккаунте в соцсети, — не поддавайтесь, страничка может быть взломана.

Спасти от жуликов в этом случае поможет личное человеческое общение с родственником или другом, которое Антуан де Сент-Экзюпери называл единственной настоящей роскошью.