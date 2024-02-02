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В Рязани мужчина угрожал задушить бывшую супругу

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Изображение от wirestock на Freepik
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В Рязани 48-летний мужчина угрожал задушить бывшую супругу. Агрессора задержали, пишет пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 46-летняя рязанка, которая сообщила, что ей угрожает убийством бывший муж. Прибывшие на место сотрудники ППСП разыскали и задержали мужчину.

Выяснилось, что он пришел к своей бывшей жене, чтобы узнать новости об общем ребенке. Мужчина и женщина решили выпить, и между ними возникла ссора, в порыве которой экс-супруг пригрозил задушить хозяйку квартиры.

Ранее мужчина уже был судим за кражу, нарушение неприкосновенности жилища и незаконную рубку леса.

Теперь в отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит до двух лет принудительных работ, либо – лишение свободы на срок до двух лет.

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