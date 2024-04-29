Понедельник, 29 апреля, 2024

В Пронском районе бобры починили размытую плотину

Автор: 7info7

Опубликовано

Размытую плотину починили бобры в Пронском районе, пишет издательство «Пресса».

Удивительная ситуация произошла рядом с конным клубом. Пока хозяйка клуба думала, как починить плотину, задело взялись бобры, которые обитают в ручье.

У нас здесь прямо-таки бобриное царство. Судя по запрудам, их здесь развелось очень много. Все деревья повалили на берегу. Плотины строят на совесть из ила, глины и веток

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