В Пронском районе бобры починили размытую плотину

Размытую плотину починили бобры в Пронском районе, пишет издательство «Пресса».
Удивительная ситуация произошла рядом с конным клубом. Пока хозяйка клуба думала, как починить плотину, задело взялись бобры, которые обитают в ручье.
Размытую плотину починили бобры в Пронском районе, пишет издательство «Пресса».
Удивительная ситуация произошла рядом с конным клубом. Пока хозяйка клуба думала, как починить плотину, задело взялись бобры, которые обитают в ручье.
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