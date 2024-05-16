В Рязани открылся первый интерактивный музей кофе в России

На Рязанской ВДНХ открылся музей кофе BRAVOS. Это первый интерактивный музей кофе в России. Об этом пишет заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин в своем Telegram-канале.

BRAVOS находится в восстановленном павильоне «Районы», в одном из двух центральных зданий-близнецов, построенных в 1955 году.

Посетители музея смогут узнать секреты приготовления напитка, начиная от сбора и обработки зерен до особенностей рецептур его варки, принятых в разных странах мира.

Интерактивные экскурсии будут проводить Арсений Кузнецов, чемпион мира по обжарке кофе, и Глеб Навейкин, первый чемпион мира по приготовлению кофе в турке.

Летом при музее откроется кофейня. Здесь напиток будут варить профессиональные баристы.