Среда, 15 мая, 2024

Страшные последствия сидячей работы раскрыла остеопат

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Малоподвижный образ жизни может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая снижение зрения и сбои в работе мозга. Это особенно актуально в наше время, когда многие люди проводят большую часть дня за компьютером или за рулём автомобиля. Однако даже в таких условиях можно сохранить здоровье, если уделить внимание физической активности.

О том, чем грозит недостаток движения и как исправить ситуацию, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» остеопат Анна Иорданян. Она отметила, что в группе риска находятся офисные работники, водители, стоматологи, мастера маникюра и представители других профессий, которые проводят много времени в сидячем положении.

По словам эксперта, гиподинамия негативно влияет на весь организм, но первым страдает опорно-двигательный аппарат. У людей, которые мало двигаются, нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость. Кроме того, появляются заболевания органов малого таза, такие как геморрой, варикозное расширение вен и половая дисфункция.

Также в организме нарушается отток лимфы, что вызывает отёчность. Задержка жидкости в тканях негативно сказывается на работе головного мозга и ухудшает общее самочувствие. Если человек недостаточно двигается, ему труднее восстанавливаться после тех нагрузок, которые всё-таки есть. Кроме того, низкая активность грозит нарушением сна и ухудшением зрения.

Страшные последствия сидячей работы раскрыла остеопат
Изображение от freepik

Однако возможность избежать таких последствий есть, главное — не лениться. Иногда упражнениям достаточно уделить буквально пять минут.

«Движение — это жизнь. Знакомая фраза, правда? Но мы сами же и разрушаем эту жизнь. Зачастую нами управляет лень. Достаточно всего пять минут, чтобы тонизировать своё тело. Было бы желание», — поясняет Анна Иорданян.

Тем, кто проводит большую часть дня сидя, эксперт рекомендует каждые два часа ходить хотя бы до кулера с водой и обратно. Большие перерывы делать необязательно. Всего за несколько минут тело успеет отдохнуть и прийти в тонус. А если человек чувствует, что этого не хватает, можно устраивать разминку прямо на рабочем месте.

«Есть очень много различных вариантов зарядки. Например, некоторые упражнения можно выполнять, даже не вставая с кресла. Также одним из самых эффективных базовых упражнений является приседания. Они задействуют все группы мышц», — дополняет эксперт.

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