Четверг, 16 мая, 2024

В Касимове отремонтируют дорогу к дому, где гостил Пастернак

Автор: 7info

Опубликовано

Фото Людмилы Ивановой, «Рязанские ведомости»

В Касимове сделают ремонт дороги к дому, в котором гостил Борис Пастернак, сообщают «Рязанские ведомости».

Вопрос подняла на личном приёме губернатора Рязанской области Павла Малкова жительница города Ольга Сорокина. По её словам, здание имеет для города мемориальное значение.

Речь идет о доме земского врача Иосифа Кауфмана, где летом 1920 года гостил его племянник — писатель, поэт, нобелевский лауреат Борис Пастернак. Объект находится в центре Касимова, на улице Карла Либкнехта.

Раньше дом был жилым, но в последние годы после расселения пустовал, ветшал, пережил пожар и частично разрушился.

В прошлом году команда администрации Касимова и общественники взялись за спасение дома Кауфмана. В настоящее время он является объектом культурного наследия местного значения, находится в муниципальной собственности, есть планы по его восстановлению с привлечением инвестора, организации там музейного пространства.

По словам Сорокиной, чтобы дом стал туристической локацией, к нему нужно отремонтировать дорогу, сделать тротуар.

Мэр Касимова Иван Бахилов сообщил, что дорогу на улице Либкнехта начнут делать в начале лета, также предусмотрено обустройство тротуара.

Бахилов также пригласил губернатора приехать на фестиваль, посвящённый Пастернаку. Его планируется провести летом.

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