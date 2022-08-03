Татьяна Проводина

В Приокском остановили пьяного водителя

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Приокском остановили пьяного водителя.

2 августа около 2:15 на улице Октябрьской автопатруль ППСП остановил Renault Logan, который двигался по дороге неуверенно. От 43-летнего рязанца, который находился за рулём машины, исходил резкий запах алкоголя.

Прибывший экипаж ДПС ГИБДД проверил водителя и выявил наличие алкоголя в организме мужчины. Об этом сообщило УМВД по Рязанской области.

Нарушителя отстранили от управления ТС и составили административный протокол. На жителя областного центра наложен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

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