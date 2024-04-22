Понедельник, 22 апреля, 2024

В Пителинском районе ремонтируют мост через реку Пет

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ryazpressa.ru/

В селе Гридино Пителинского район ремонтируют мост через реку Пёт. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сообщается, что мост построили в конце 80-х годов XX века. За это время его ни разу капитально не ремонтировали.

Протяженность моста составляет более 50 метров. С учетом подъездов к мосту планируют отремонтировать участок дороги от трассы Р-124 Шацк-Касимов через село Гридино, на Новый Ункор-Высокое протяженностью 140 метров.

Ремонт ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». К работам приступили 1 апреля.

Завершить ремонт планируют в начале октября.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Сараевском районе возгорание сухой травы местные жители тушили вместе с пожарными

В Спасском районе освободился проезд по мосту

В Рязанской области ожидаются перебои в трансляции телерадиосигнала

Рязанскому диверсанту Руслану Сидики* продлили арест

В Рязани студенты посетили крупнейшее дорожное предприятие региона

9 мая в Путятине из-за шествия колонны перекроют движение

На Северной окружной Hyundai попала в ДТП

Руководитель рязанской Ассоциации ветеранов СВО Владислав Головин прошёл тестирование по программе «Время героев»

1 мая повысят пенсии в России: кто получит прибавку и в чём её особенность

В Рязани остановили пьяного водителя без прав

В Рязанском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили

В Рязани родилась «королевская двойня»

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Сараевском районе возгорание сухой травы местные жители тушили вместе с пожарными

Новости Рязани
За прошедшие выходные в районе случилось четыре возгорание травы.

В Спасском районе освободился проезд по мосту

Новости Рязани
Половодье идет на спад.

В Рязанской области ожидаются перебои в трансляции телерадиосигнала

Новости Рязани
Это связано с профилактическими и плановыми работами на радиотелевизионных передающих станциях.

Рязанскому диверсанту Руслану Сидики* продлили арест

Новости Рязани
Срок содержания в СИЗО диверсанту продлили до 30 июля.

В Рязани студенты посетили крупнейшее дорожное предприятие региона

Новости Рязани
Сотрудники «Рязаньавтодора» рассказали ребятам о дорожной организации в целом и о перспективах работы в ней.