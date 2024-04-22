В Пителинском районе ремонтируют мост через реку Пет

В селе Гридино Пителинского район ремонтируют мост через реку Пёт. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сообщается, что мост построили в конце 80-х годов XX века. За это время его ни разу капитально не ремонтировали.

Протяженность моста составляет более 50 метров. С учетом подъездов к мосту планируют отремонтировать участок дороги от трассы Р-124 Шацк-Касимов через село Гридино, на Новый Ункор-Высокое протяженностью 140 метров.

Ремонт ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». К работам приступили 1 апреля.

Завершить ремонт планируют в начале октября.